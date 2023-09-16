Termometre eylül ayının ortasında zirve yaptı. Sahile insan akını yaşandı

Turizm cenneti Antalya'da hava sıcaklıkları 38 dereceyi gördü. Sıcak havayı gören yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahilinde denizin keyfini çıkardı.

KAYNAK: İHA
Termometre eylül ayının ortasında zirve yaptı. Sahile insan akını yaşandı

Türkiye’nin dört bir yanında hava sıcaklıkları günden güne düşerken, Antalya’da ise sıcaklar kavurmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 38 derece olarak ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 47 olarak kendini gösterdi. Deniz suyu sıcaklığıysa 28 derece olarak kayıtlara geçti.

DENİZE KOŞTULAR

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek vakit geçirdi. Sıcak havadan bunalanlar denize girerken, bazıları balık tutmayı, bazıları da kanoya binmeyi tercih etti.

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"EYLÜL'DE BÖYLE BİR HAVA GÖRMEDİK"

Erzincan’dan tatil için gelen Bertal İstemi, bu denli bir hava sıcaklığını bu zamana kadar hiç görmediğini vurgulayarak “Bu sene yandık, ben 65 yaşındayım, Eylül ayında bu kadar sıcak bir hava görmedim. Görülmemiş bir şey ve hanımla birlikte serinlemek için denize girmeye geldik. Deniz suyu çok güzel, ,insan girince serinliyor. Erzincan’da her taraf buz gibiydi ama burası çok sıcak. Antalya’ya gelince güneşi hissettik ve tercih her zaman Antalya” diye konuştu.

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"DENİZ SUYU GÜZEL VE SICAK"

Denize giren turistlerden olan Azerbaycanlı Fazil, hava sıcaklığından memnun olduğunu aktararak, “Antalya güzel, insanları daima gülümsüyor, deniz suyu güzel ve oldukça sıcak” dedi.

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