Termometreler sıfırın altında 10 ila 15 dereceyi gösterdi! Göl buz pistine döndü

Kaynak: İHA

Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçe sınırında yer alan Sıhke Gölü hava sıcaklığının sıfırın altında 10 ila 15 dereceyi göstermesiyle buz tuttu.

Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçe sınırında yer alan Sıhke Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

gol1.jpgHava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 ila 15 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Van-Özalp kara yolu üzerindeki Sıhke Gölü'nde, düşük sıcaklıklar nedeniyle göl yüzeyinde yaklaşık 5 santimetrelik bir buz tabakası oluştu. Gölün büyük bir kısmının donduğu gözlemlenirken, donmayan küçük alanlar ise binlerce martının avlanmasına sahne oldu. Martıların oluşturduğu eşsiz görüntüler, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

gol2.jpgDondurucu soğukların etkisiyle oluşan manzara, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir fırsat sunuyor.

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