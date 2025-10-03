Terör hesabı yalanı yarıda kaldı! Sahte polisi gerçek polisler yakaladı

İstanbul Beykoz’da kendilerini polis olarak tanıtıp İ.B.G, isimli kişiden 630 bin lira dolandıran R.Y, isimli kişi Bağcılar'da saklandığı evde polis düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay Beykoz'da 13 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi.76 yaşındaki İ.B.G. kendisine polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Poliste ifade veren İ.B.G., telefonla arandığını ve banka hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen kişilere inanarak tüm parasını kendisine verilen banka hesabına havale ettiğini söyledi. Mağdur İ.B.G.'nin ifadesinde "Tüm birikimim 630 bin lirayı onlara gönderdim. Sonra beni aramayınca dolandırıldığımı anladım." dediği öğrenildi.

BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis paranın gönderildiği banka hesabını inceledi. Ekipler kıs sürede şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Şüpheli R.Y.(48) Bağcılar'da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili kimliğini belirlediği diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

