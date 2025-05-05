Terör örgütü PKK, devlete iletti! Bugünleri de gördük…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Öcalan açılımı’ süreci devam ediyor. Son olarak terör örgütünün kendisini lağvetmesi bekleniyor. T24’ün haberine göre terör örgütü PKK, örgüt fesih kongresini yapma kararını verdi ve bu kararı devlete ilettiği aktarıldı.

BAHÇELİ’NİN BAŞLATTIĞI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek ‘terör örgütünü lağvetsin’ çıkışında bulunmuştu. Ardından Bahçeli ve Erdoğan vesilesiyle DEM heyeti ile teröristbaşı Öcalan arasında 3 görüşme gerçekleşti. Son görüşmede teröristbaşı, Bahçeli’nin istediği silah bırakma çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK ise teröristbaşının çağrısına şartlı bırakma açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışında bulunarak sürece destek vermişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEVLET YETKİLİLERİNE İLETTİ

Bahçeli’nin baş aktör olduğu terör sürecinde yeni kulis bilgileri gelmeye başladı. Dün AKP kaynaklarında 5-6 Mayıs tarihlerinde terör örgütü PKK’nın silah bırakması beklendiği aktarılmıştı. Ancak bugün yeni gelen kulis bilgisinde ise terör örgütü PKK’nın örgüt fesih kongresini yapma kararını verdiği bunu ise devlet yetkililerine ilettiği iddia edildi.

BEBEK KATİLİNİN MESAJI PAYLAŞILACAK

T24’te yer alan haberdeki iddiaya göre, örgütün Öcalan’ın çağrısının arkasında olduğu ve fesih kongresini en kısa süre içerisinde yapacağı netleşti. Örgüt bu yöndeki kararını devlet yetkilileri ile de paylaştı. Kongreyi bebek katili Öcalan’ın yönetmeyeceği ancak kapsamlı bir mesajı paylaşılacağı aktarıldı.