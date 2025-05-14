Terör örgütü PKK’dan üstü kapalı flaş talimat!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreci terör örgütü PKK'nın fesih bildirisiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Terör örgütü PKK’nın fesih kongresiyle ilgili sonuç bildirgesinde şehir merkezlerindeki uyuyan hücreleriyle kendilerine bağlı yerel otonom gruplara üstü kapalı şifreli mesajlar vermesi dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

UYUYAN HÜCRELER TASFİYE EDİLMEDİ

Sözcü’de Özgür Cebe’nin haberine göre; Terör örgütü PKK, şehirlerde öz savunmanın geliştirilmesi çağrısında bulundu. Fesih metninde, Terör örgütünün şehir merkezlerindeki bombalı ve silahlı saldırılarını gerçekleştiren ve uyuyan hücreler olarak bilinen YPS, Öz Savunma Birlikleri, TAK, Ateşin Çocukları, Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDGH) gibi isimlerle örgüt bünyesinde faaliyet yürüten yerel otonom grupların da tasfiye edilmesi ile ilgili herhangi bir açıklama yer almadı.

“SAVUNMA GELİŞECEK”

Cebe, açıklamada savunmanın gelişecek olan saldırılar karşısında daha da güçlendirilmesi istendiğini belirtti. Bildiride yer alan kısmı Cebe şu şekilde aktardı:

“Halkımızın kadınlar ve gençler öncülüğünde yaşamın her alanında öz örgütlerini oluşturması, dilleri, kimlik ve kültürleriyle kendine yeterli olma temelinde örgütlenmesi, saldırılar karşısında kendini savunur hale gelmesi ve seferberlik ruhuyla komünal demokratik toplumu inşa etmesi hayati önemdedir.”