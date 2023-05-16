Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesi davasında 9 sanık tahliye edildi

Sanık Hamdullah Bayram ise 'kaçma şüphesi olduğu' gerekçesiyle tutuklu kalmaya devam edecek.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklar, avukatlarıyla birlikte Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti başkanı, iddianamede yer alan suçlamaları hatırlattıktan sonra sanıklara savunma yapma fırsatı verdi.

Sanıklar, PKK/KCK'nın medya yapılanmasında yer almadıklarını ve bağımsız, tarafsız gazetecilik yaptıklarını savunarak tahliyelerini talep ettiler.

Sanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, Diren Yurtsever, Deniz Nazlım, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Habibe Eren ve Öznur Değer'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ancak sanık Hamdullah Bayram, 'kaçma şüphesi olduğu' gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanıklar hakkında iddianamede, PKK/KCK basın komitesine üye olarak örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.