Terör örgütü PKK’nın boşaltacağı yerlere kimin yerleşeceği belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde terör örgütü PKK’nın silahları bırakıp, bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Sözcü’de yer alan habere göre; ASELSAN’ın geliştirdiği Casus Baykuş. Kedi Gözü, Şahin Göz adlı yüksek çözünürlüğe sahip gece görüşlü termal kameralarla donatılan yüksek korunaklı olan kulekollar, sürecin sonunda Peşmerge’ye devredileceği aktarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BOŞALTTIĞI ALANLAR NE OLACAK?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın kendini lağvetmesi ile devam ediyor. Son olarak süreçte, silahların ne zaman bırakılacağı ve boşaltılan alanların ne olacağı merak konusu olmuştu.

PEŞMERGE’YE TESLİM EDİLECEK İDDİASI

Sözcü’de yer alan habere göre; 100’ün üstünde kampın boşaltılması aylarca sürecek. MİT’in gözetiminde yapılacak tahliye sonrası bu bölgelere peşmergeler yerleşecek.

Türkiye sınırından 30 kilometre derinlikte ASELSAN’ın geliştirdiği Casus, Baykuş. Kedi Gözü, Şahin Göz adlı yüksek çözünürlüğe sahip gece görüşlü termal kameralarla donatılan yüksek korunaklı olan kulekollar, sürecin sonunda Peşmerge’ye devredilecek. Mehmetçik Türkiye sınırının sıfır noktasındaki üs bölgesine getirilecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bebek katili ‘Öcalan’ süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti vekilleri ile meclis sıralarında tokalaşması ile başlamıştı. Bahçeli daha sonra teröristbaşını meclise davet ederek ‘PKK’nın silah bıraktığını açıkla’ çıkışında bulunmuştu. Ardından DEM heyeti ile teröristbaşı arasında görüşmeler ardı ardına gelmişti. Son görüşmede ise beklenen çağrı gelmişti.

Bahçeli’nin baş mimarı olduğu ‘Öcalan açılım’ süreci 3’üncü görüşmede bir çağrı ile sonuçlandı. 7 kişilik DEM heyeti teröristbaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir otelde basın toplantısı düzenlemiş, bebek katilinin İmralı’da yazdığı çağrı metni okudu. Çağrı metninde Bahçeli’nin sürecin başından beri dile getirdiği ‘Silah bırakma’ ve ‘PKK’yı lağvettsin’ çıkışlarına da yer verilmişti.

Terör örgütü PKK, kendini şartlı olarak lağvedeceğini açıklamıştı. Bahçeli'nin sonunda beklediği karar gelmişti. Kongre fesih kararı aldığını söyledi. Şimdi ise gözler bundan sonra silahların bırakılacağı tarih ve yerlerin ne olacağı merak konusu oldu.