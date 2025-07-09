Terör örgütü PKK'nın silahları ne zaman ve nerede bırakacağı açıklandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Terör örgütü PKK'nın silahları ne zaman ve nerede bırakacağı açıklandı!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 11 Temmuz'da Süleymaniye'ye gideceklerini söylerken, "PKK'nın silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'ı Meclis'e davet edip, 'örgütü lağvedin' çağrısı karşılık bulmuştu. Teröristbaşının silahları bırakın açıklaması sonrası örgüt fesih kararı aldığını duyurmuştu.

Son olarak bugün teröristbaşı Öcalan'ın videolu mesajı yayınlanmıştı. Mesajda silahların bir an önce bırakılması konusunda çağrı gelmişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 11 Temmuz'da Süleymaniye Ranya ilçesine gideceklerini söylerken, "PKK'nın silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız" dedi.

Bebek katili Öcalan'ın videolu mesajı yayınlandı!Bebek katili Öcalan'ın videolu mesajı yayınlandı!

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