Terör örgütü PKK'ya baskın: 15 gözaltı

Kaynak: İHA
Terör örgütü PKK'ya baskın: 15 gözaltı

PKK/KCK yapılanmasına yönelik İzmir'de gerçekleşen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya baskın: 15 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik İzmir'de gerçekleşen operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik bugün operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terör örgütünün kırsal alanlarda düzenlediği etkinliklere katılan ve terör örgütünün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten 4 şüpheli, YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan 2 yabancı uyruklu şüpheli, önceki yıllarda terör örgütüne eleman kazandıran ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ve sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 tüfek ve 32 fişek ile çok sayıda dijital materyal, kitap dergi, doküman ve örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan 15 şüphelinin işlemleri sürüyor.

1908689.jpg

İlgili Haberler
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Haberler
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı Gündem
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek kaçmaya çalıştı
Abdürrahim Albayrak'tan olay Mourinho açıklaması: Ulan bir dur da daha dün geldin Spor
Abdürrahim Albayrak'tan olay Mourinho açıklaması: Ulan bir dur da daha dün geldin
Askeri uçaklar havada çarpıştı Gündem
Askeri uçaklar havada çarpıştı
Sedat Peker cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Fıstık gibi adam Gündem
Sedat Peker cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Fıstık gibi adam
Trabzonspor'da kupa kazanmak kadar önemli olan gelişmeyi açıkladı Spor
Trabzonspor'da kupa kazanmak kadar önemli olan gelişmeyi açıkladı
Ankara'da servis ücretlerine büyük zam Ekonomi
Ankara'da servis ücretlerine büyük zam