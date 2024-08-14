Terör örgütü PKK'ya baskın: 15 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik İzmir'de gerçekleşen operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik bugün operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terör örgütünün kırsal alanlarda düzenlediği etkinliklere katılan ve terör örgütünün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten 4 şüpheli, YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan 2 yabancı uyruklu şüpheli, önceki yıllarda terör örgütüne eleman kazandıran ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ve sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 tüfek ve 32 fişek ile çok sayıda dijital materyal, kitap dergi, doküman ve örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan 15 şüphelinin işlemleri sürüyor.