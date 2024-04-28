Terör örgütü üyesi kaçağa şafak operasyonu

Kaynak: İHA
Terör örgütü üyesi kaçağa şafak operasyonu
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girerek ülke içinde silah kaçakçılığı yapan ve terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs, şafak operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve silah kaçakçılığının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği ve silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen M.F.H. isimli yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Şahsın, 2022-2023 yılları arasında Suriye bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı eylemlerde bulunduğu belirlendi. Örgüt üyesi ve silah kaçakçısı şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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