Terör örgütü yandaşları oy vermeye giden seçmenlere saldırdı

14 Mayıs'ta gidilecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçiminde, yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları oy kullanmaya başladı. Fransa'dan gelen görüntülerde, PKK yandaşlarının, seçmenlere saldırarak seçimi sabote etme çabaları görüldü.

Terör örgütü yandaşları oy vermeye giden seçmenlere saldırdı

14 Mayıs Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri yurt dışında ve gümrük kapılarında devam ediyor. Yurt dışındaki seçmenlerden Fransa'da oy kullananlar terör örgütü PKK'nın yandaşları tarafından saldırıya uğradı.

SALDIRGANLAR KAMERAYA YAKALANDI

Fransa'nın Marsilya ve Bordeaux bölgesinde, oy kullanmak için başvuran vatandaşların PKK yandaşlarının saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

PKK destekçileri, Finlandiya’da 1 Mayıs yürüyüşünde Türkiye karşıtı sloganlar atarak, örgüt yanlısı eylem düzenlemiş ve vatandaşlardan tepki çekmişti.

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