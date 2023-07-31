Terör örgütüne 11 milyar liralık darbe

Lice'deki "Narkoterör Operasyonu"nda terör örgütünün uyuşturucu kaynaklı 11 milyar liralık geliri engellendi

KAYNAK: AA
Terör örgütüne 11 milyar liralık darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla Lice kırsalında "Narkoterör Operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini belirten Yerlikaya, "Operasyon sonucunda, 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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