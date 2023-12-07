Terör örgütüne ağır darbe. Bu yıl içinde 2 bin 32 etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bu yıl içinde Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 bin 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Terör örgütüne ağır darbe. Bu yıl içinde 2 bin 32 etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın devletin bekası, savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştığını söyledi.

Aktürk, TSK’nın tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören strateji çerçevesinde PKK/KCK, PYD/YPG, IŞİD ve FETÖ başta olmak üzere her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

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Aktürk, “Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 teröristle birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32’ye ulaşmıştır.” dedi.

Aktürk, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerinin 1 Aralık’ta düzenlenen hava harekatlarıyla imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca 6 PKK’lı teröristin de teslim olduğunu bildirdi. Aktürk, “Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119’a ulaşmıştır.” diye konuştu.

Aktürk, Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini, Suriye’de ise TSK’nın harekat alanlarında güvenlik ve istikrarın sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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