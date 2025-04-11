Terör propagandası yapanlara operasyon! Gözaltına alındılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Terör propagandası yapanlara operasyon! Gözaltına alındılar

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü. Sosyal medyada PKK/KCK, PYD/YPG, THKP/C, DHKP/C, MLKP silahlı terör örgütlerinin propagandasını yapan 10 şüpheliye yönelik bu sabah, operasyon yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen evlere gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Terör propagandası yapanlara operasyon! Gözaltına alındılar

Terör propagandası yapanlara operasyon! Gözaltına alındılar

Terör propagandası yapanlara operasyon! Gözaltına alındılar

Son Haberler
İstanbul'da kimya deposunda büyük yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi...
İstanbul'da kimya deposunda büyük yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi...
Ankara'da çirkin olay! Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı
Ankara'da çirkin olay! Down Sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı
Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik' kapsamına alındı
Şırnak'ta bazı alanlar 'özel güvenlik' kapsamına alındı
Londra sokaklarında sanat devrimi! Duvarlardan yükselen çığlık
Londra sokaklarında sanat devrimi! Duvarlardan yükselen çığlık
Sebze yüklü kamyon devrildi: Can kaybı var
Sebze yüklü kamyon devrildi: Can kaybı var