Terörist Apo'ya methiyeler dizen Pelikancı Hilal Kaplan 'huzura ersin' diye TRT 2.5 milyon TL ödedi

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Terörist Apo'ya methiyeler dizen Pelikancı Hilal Kaplan 'huzura ersin' diye TRT 2.5 milyon TL ödedi

Devletin kanalı olan TRT 2023 yılında aralarında Pelikancı Hilal Kaplan’ın da olduğu yöneticilere 2023 yılında toplamda 2,5 milyon liralık ‘huzur hakkı’ ödemesi gerçekleştirdi.

Kamu kaynakları ile finansı edilen TRT, geride bıraktığımız 2023 yılının mali bilgileri ile beraber faaliyet bilgilerini gecikmeli bir şekilde yayımladı. Yayımlanan raporda aralarında başta Hilal Kaplan’ın olduğu ve tamamının ya hükümette ya da hükümet tarafında olduğu 9 kişilik yönetim kurulu üyelerine ödenen ‘huzur hakkı’ parasının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Verilere göre sadece 2023 yılında 9 kişilik yönetim kurulu üyelerine 2 milyon 536 bin 596 liralık ‘huzur hakkı’ ödemesi yapıldı. Bununla beraber bu paraya günlük harcırah, konaklama ve yolluk gibi artı giderlerin de dahil olmadığı kaydedildi.

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REKLAM GELİRİ DEVASA BOYUTTA

Devletin kanalı olmasına rağmen iktidar yanlısı haberleri ile öne çıkan TRT’nin 2023 yılındaki aldığı reklam gelirleri de rapora yansıyanlar arasında. Sadece TRT TV kanallarının 2023 yılında toplam gelirinin 2 milyar 49 milyon 399 bin lira olduğu aktarıldı.

Reklam gelirlerinde 2022-2023 döneminde yaşanan artış oranları kanallara göre, TRT 1 yüzde 74, TRT Haber yüzde 75, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız yüzde 77, TRT Belgesel yüzde 101 ve TRT Müzik yüzde 145 olarak gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU’NDA TANIDIK İSİMLER

Yönetim Kurulu’ndaki isimler ise kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşuyor. Terörist başı Apo’ya methiyeler düzen Pelikancı kimliği ile kamuoyunda bilinen Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker, TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, SETA araştırmacılarından Meryem İlayda Atlas Çetin gibi isimler ‘huzur hakkı’ alan isimlerden oldu.

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