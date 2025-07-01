Terörist başı Öcalan için yabancı heyet Türkiye'de! Skandal haberi DEM Parti duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Terörist başı Öcalan için yabancı heyet Türkiye'de! Skandal haberi DEM Parti duyurdu

DEM Parti, Bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yurtdışından 39 kişilik yabancı bir heyetin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İmralı canisi Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 39 kişilik yabancı grubun Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Parti tarafından yapılan duyuruda, "Yarın bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek ve ardından saat 12:00’de Taksim Hill Otel’de basın açıklaması yapacak" ifadeleri kullanıldı.

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DEM Parti tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye’ye gelen 39 kişilik yabancı heyet İstanbul’daki temaslarına başladı. Çok sayıda ülkeden siyasetçi, gazeteci ve aktivistin yer aldığı heyet İstanbul İl Örgütümüzü ziyaret etti.

Daha sonra Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, heyet üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleşen görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, bölgesel ve güncel gelişmeler de değerlendirildi.

Heyet yarın bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek ve ardından saat 12:00’de Taksim Hill Otel’de basın açıklaması yapacak.

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