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‘Terörist marketler’ uygulamasında pilot bölge Ağrı seçildi

AKP’li Ağrı belediyesi iktidarın enflasyondan sorumlu tuttuğu zincir marketlere karşı hamle yaptı. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri 5 marketi mühürledi. MHP’li belediye ise bir BİM şubesinin önüne Bahçeli’nin sözlerinin yer aldığı pano astı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 13:50
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‘Terörist marketler’ uygulamasında pilot bölge Ağrı seçildi

‘Terörist marketler’ uygulamasında pilot bölge Ağrı seçildi
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AKP iktidarı ve MHP artan enflasyon ve hayat pahalılığında suçu zincir marketlere atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marketlere yönelik denetimlerin artacağı mesajı verirken, MHP Genel Başkanı Bahçeli ise marketlerde FETÖ bağlantısı iddiasını öne sürerek soruşturma yapılmasını istedi.

İktidarın zincir marketleri suçlu göstermesi sonrası ilk hamle AKP’li belediyeden geldi. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.

 

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, “Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

MHP'Lİ BELEDİYEDEN ŞUBE GİRİŞİNE PANO

Burdur'un Tefenni ilçesinde de MHP'li belediye, bir BİM şubesinin girişine Bahçeli'nin sözlerinin olduğu reklam panosunu koydu.

Panoda Bahçeli'nin "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatları araştırılmalıdır. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karaban gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmaz devletin asli vazifesidir" sözlerine yer verildi.

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ANKARALI OLARAK
4.12.2022 14:43
"KOOP Bakkal" yandaşlara altyapı oluşturuluyor gibi..  
 
1950
4.12.2022 14:41
Akp bunlara bizim sayemizde zengin oldunuz, benim iktidar da kalmam için keseyi açın deniyor, onlarda dışarıdaki 500 milyar doları getirin diyordur  
 
Zeki
4.12.2022 14:38
Bu hukumetin ivedilikle defolup gitmesi gerekmekte.. ulke bolunmeye gidiyor ve amac olaganustu hal ile ortaligi karistirmak.bu kadar pislige batmis kisiler birakip gitmez  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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