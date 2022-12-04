‘Terörist marketler’ uygulamasında pilot bölge Ağrı seçildi

AKP iktidarı ve MHP artan enflasyon ve hayat pahalılığında suçu zincir marketlere atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marketlere yönelik denetimlerin artacağı mesajı verirken, MHP Genel Başkanı Bahçeli ise marketlerde FETÖ bağlantısı iddiasını öne sürerek soruşturma yapılmasını istedi.

İktidarın zincir marketleri suçlu göstermesi sonrası ilk hamle AKP’li belediyeden geldi. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, “Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

MHP'Lİ BELEDİYEDEN ŞUBE GİRİŞİNE PANO

Burdur'un Tefenni ilçesinde de MHP'li belediye, bir BİM şubesinin girişine Bahçeli'nin sözlerinin olduğu reklam panosunu koydu.

Panoda Bahçeli'nin "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatları araştırılmalıdır. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karaban gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmaz devletin asli vazifesidir" sözlerine yer verildi.