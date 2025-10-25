MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlattığı 2’inci açılım sürecinde Öcalan’ın çağrısı, PKK’nın fesih kararı ve silahları yakması gibi olaylara sahne oldu.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ "TARİHİ ADIM"

Meclis ayağı devam eden süreçte DEM Parti’nin İmralı heyetinin 28 Ekim’de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edecek. Bu kritik görüşme öncesi terör örgütü PKK’nın bazı basın yayın organlarında yarın(25 Ekim Pazar) günü için örgütün “tarihi adım atacağı” yönünde bir haber vereceği iddia edildi.

TERÖRİSTLER BAŞKA BÖLGEYE NAKLEDİLECEK

Atılacak adıma dair T24 gazetecisi Namık Durukan kaynaklardaki bilgileri aktardı. Rûdaw TV, Kandil'de toplantı sonrası yapılacak olan basın açıklamasında resmi bir bildiri okunacağını ve sürece dair yeni bir adım hakkında kamuoyunda bilgi verileceğini öne sürdü. Kaynak, bu grubun bir bölgeden başka bir bölgeye nakledilmesinin söz konusu olabileceğini aktarıyor.

ANKARA'NIN ELİNİ RAHATLATACAK

Bölgedeki bazı kaynaklara göre; Ankara’nın elini rahatlatmak ve “Eve dönüş yasası”nın uygulamaya geçirilmesini hızlandırmak için örgüt radikal adımlar atılacak. İlk adım ise Türkiye sınır hattından iç kesimlere kadar uzanan alanda faaliyet gösteren örgüt üyeleri aşama aşama iç kesimlere çekilmek olacak.

GARA VE BAHDİNAN BÖLGESİ DETAYI

Tarihi adımın ne olacağı konusunda bilgi verilmezken, Durukan bölgedeki kaynakların iddiasına göre, örgüt stratejik konumdaki Gara dağı dahil Türkiye sınır hattındaki Bahdinan bölgesinden çekileceğini öne sürdü.

Bölgedeki gelişmeleri Erbil’de yakından izleyen gazetecilerden Hemin Hoşnav, örgütün yarınki basın toplantısında Türkiye sınır hattındaki Bahdinan bölgesinden çekileceğini belirtti. Çekilmenin örgütün stratejik önemdeki Gara Dağı'nı da kapsamasının kuvvetli ihtimal olduğunu vurgulandı. Hoşnav, bölgeden aşama aşama çekilecek örgütün silahlı gruplarının, bir bölümünün Kandil bölgesindeki üslenme alanlarına çekileceğini aktardı.