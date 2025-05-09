Teröristbaşı Öcalan hakkında flaş iddia! PKK kongre toplamıştı

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Teröristbaşı Öcalan hakkında flaş iddia! PKK kongre toplamıştı

İktidara yakın Takvim gazetesi terör örgütü PKK'nın yayın organlarına dayandırdığı haberinde kongrenin Süleymaniye'de toplandığı ve terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın da kongreye telefonla katıldığı iddiasına yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihindeki konuşmasından sonra başlayan "süreç"te terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurdu. Terör örgütü 'tarihi kararlar' alındığını belirttiğini belirtirken terörist başı Öcalan'a da "fiziki özgürlük" istedi.

5-6 MAYIS TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kongre 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Fesih kararına dair henüz bir açıklamada bulunulmadı. Açıklamada kongrenin terörist başının çağrısı üzerine toplandığı, çağrının değerlendirildiği ve 'tarihi öneme sahip kararlar alındığı' belirtildi.

"ÖCALAN KONGREYE TELEFONLA KATILDI" İDDİASI

Öte yandan terör örgütü PKK'nın yayın organlarında kongrenin Süleymaniye'de toplandığı iddia edildi. Elebaşı Öcalan'ın Ankara'da göz ameliyatı geçirdiği ardından İmralı'ya dönerek kongreye telefon ile katıldığı öne sürüldü.

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