Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı için flaş açıklama

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Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı için flaş açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Teröristbaşı Öcalan'ın açıklama yapacağını belirtirken tarih hakkında net bir şey söylemedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz. İktidarı da tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz, artık top Erdoğan'da" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN SON OLARAK 'AÇIKLAYIN' ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile yeni süreç başlamıştı. Süreç ise Bahçeli’nin ‘DEM, Öcalan ile İmralı’da görüşsün’ çıkışı ile yeni bir boyut kazanmıştı. Son olarak Bahçeli partisinin grup toplantısında 'Beklenen çağrı bir an önce açıklansın' şeklinde yeni bir çıkışta daha bulunmuştu.

DEM'DEN ÇAĞRI İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir. İktidarı da tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz, artık top Erdoğan'da" ifadelerini kullandı.

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