Teröriste 'terörist' diyemeyen MSB'den flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısı bildirisini gerçekleştirdi. MSB kaynakları “Bölücü Terör Örgütü” ifadesinin kaldırıldı iddiasına ilişkin, “Bölücü Terör Örgütü” ifadesinin kaldırıldı iddiası doğru değil” yanıtını verdi. Bazı komutanların TSK'yı eleştirdiği için orduevlerine girişi yasaklanan emekli personel iddiasına ise MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir" dedi.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ” İFADESİNİN KALDIRILDI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Milli Savunma Bakanlığı'nın son şehit haberi paylaşımında ‘terör örgütü üyesi’ tabirini kullanmaması dikkat çekmişti. “Bölücü Terör Örgütü” ifadesinin kaldırıldı iddiası ortaya atılmıştı. MSB, konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik maksatlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilen algı operasyonları devam etmektedir. Aziz şehitlerimizle ilgili yaptığımız açıklamalarda “bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı”, mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili “bölücü terör örgütünün yerleştirdiği” ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar aziz şehitlerimiz ile ilgili yapılan bilgilendirmeler incelendiğinde olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı görülecektir. Son dönemde MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir"

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"YASAL İŞLEM TESİS EDİLMİŞTİR"

Bazı komutanların TSK'yı eleştirdiği için orduevlerine girişi yasaklanan emekli personel iddiasına ise MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir" yanıtı verdi.