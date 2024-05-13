Teröristi evdeki el yazısı notlar ele verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu notun içeriğine dayanarak R.B.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede belirtilen bilgilere göre: Sanık R.B.K’nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’yı destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Sanığın evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı dergi, terör örgütünü sembolize eden paçavralar ve üç sayfadan oluşan el yazısı not ele geçirildi.

Notta, “yapmak istediğim tek şey var ama bu tüm sevdiklerime fazlasıyla acı verecek”, “bir kızı bile sevemiyorum çünkü arkamdan ağlayacak bir tane fazladan arkadaş bırakmak istemiyorum, en çok da anneme üzülüyorum”, “Avesta’nın büyüdüğünü, abimin evlendiğini görememek” gibi ifadeler yer aldı.

Sanığın, notta ayrıca etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK üyesi akrabası Erdal K. ve bazı örgüt yöneticilerinin ismine yer vererek, onlar gibi olmak istediği belirtildi.

Sanığın yazısının el yazısı örneği ile karşılaştırılması sonucunda, yazıların birbiriyle uyumlu olduğu tespit edildi.

İddianamede, sanığın karar verme sürecinde olduğu ve PKK silahlı terör örgütü üyesi olarak dağ kadrosuna katılma hususunda bir karar aşamasında olduğu değerlendirildi.

Bu olayın ardından R.B.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.