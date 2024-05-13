Teröristi evdeki el yazısı notlar ele verdi

Kaynak: AA
Teröristi evdeki el yazısı notlar ele verdi
Ankara’da terör örgütü PKK’ya yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.B.K.’nın evinde yapılan aramada, örgütün dağ kadrosuna katılmak istediğine dair bir yazılı not ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu notun içeriğine dayanarak R.B.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede belirtilen bilgilere göre: Sanık R.B.K’nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’yı destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Sanığın evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı dergi, terör örgütünü sembolize eden paçavralar ve üç sayfadan oluşan el yazısı not ele geçirildi.

Notta, “yapmak istediğim tek şey var ama bu tüm sevdiklerime fazlasıyla acı verecek”, “bir kızı bile sevemiyorum çünkü arkamdan ağlayacak bir tane fazladan arkadaş bırakmak istemiyorum, en çok da anneme üzülüyorum”, “Avesta’nın büyüdüğünü, abimin evlendiğini görememek” gibi ifadeler yer aldı.

teroristi-evdeki-sinav-kagitlari-ele-verdi-yenicag.jpg

Sanığın, notta ayrıca etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK üyesi akrabası Erdal K. ve bazı örgüt yöneticilerinin ismine yer vererek, onlar gibi olmak istediği belirtildi.

Sanığın yazısının el yazısı örneği ile karşılaştırılması sonucunda, yazıların birbiriyle uyumlu olduğu tespit edildi.

İddianamede, sanığın karar verme sürecinde olduğu ve PKK silahlı terör örgütü üyesi olarak dağ kadrosuna katılma hususunda bir karar aşamasında olduğu değerlendirildi.

Bu olayın ardından R.B.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlgili Haberler
MSB 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
MSB 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Metina'da 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi
Metina'da 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi
Son dakika... Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da PKK propagandası yapan teröristlere baskın. 6 gözaltı
Diyarbakır'da PKK propagandası yapan teröristlere baskın. 6 gözaltı
Son Haberler
DEM Partili Belediye Başkanına soruşturma Gündem
DEM Partili Belediye Başkanına soruşturma
Cihat Yaycı: Mavi Vatan’da 550 yıllık gaz ihtiyacımız mevcut Gündem
Cihat Yaycı: Mavi Vatan’da 550 yıllık gaz ihtiyacımız mevcut
Hande Baladın'a ne oldu? Spor
Hande Baladın'a ne oldu?
11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü Gündem
11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü
Almanya 2 savaş gemisini Asya-Pasifik'e yolladı. Çin Hükümeti kırmızı alarma geçti: Dünya
Almanya 2 savaş gemisini Asya-Pasifik'e yolladı. Çin Hükümeti kırmızı alarma geçti:
Minibüs ile traktör çarpıştı Gündem
Minibüs ile traktör çarpıştı
Ankara'da takla atan araç köprüye çarptı! Bir aile yok oldu: 4 ölü Gündem
Ankara'da takla atan araç köprüye çarptı! Bir aile yok oldu: 4 ölü