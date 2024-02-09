Teröristlerin kabusu onlar! JÖH'lerden 2 metreyi bulan karda operasyon

Bitlis-Baykan karayolu ve Sehi Ormanları’ndaki 2015 rakımlı Gazi Üs Bölgesi’nde görev yapan JÖH birlikleri, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı’nın koordinasyonunda, zorlu kış koşullarında bile operasyonlarına devam ediyor.

Kırsal alanda kar kalınlığının bazı yerlerde 2 metreye ulaştığı yerlerde, dağların zirvesinde, yamaçlarda, ormanlık ve çalılık alanlarda arama tarama faaliyetlerini sürdüren JÖH birlikleri, dondurucu soğukta bile teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Kış koşullarına uygun kıyafetlerle ve milli silahlarla, bölgedeki terör örgütüne ve her türlü yasa dışı faaliyete karşı mücadele eden JÖH birlikleri, bu çalışmalarıyla bölgenin huzur ve güvenini sağlıyor.

“SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR”

Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı 1. JÖH Bölük Komutanı, kendilerine verilen her türlü görevi başarmak için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Bölük komutanı, hiçbir arazi ve hava koşulunun görevlerini yerine getirmelerine engel olmadığını vurguladı ve “Komutanlarımızın yönlendirmesiyle, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk milletine saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.