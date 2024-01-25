Teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

Diyarbakır Dicle’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK terör örgütü ve uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillere dayandırmak amacıyla “Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan operasyonu” gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara belirlendi.

Söz konusu bölgede yapılan aramalar sonucunda aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 şarjör, 1 namlu, 30 fişek, 1 el dürbünü, 3 hücum yeleği, 1 termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, 1 araç kumandası, 6 kilo amonyum nitrat, 30 kilo gübre ve 1 jeneratör motoru ele geçirildi.

Sığınaklar ve mağaralar, içinde bulunan malzemelerle birlikte imha edilirken delil olarak kabul edilen malzemelerin muhafaza altına alındığı belirtildi.