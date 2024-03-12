Ters dönen otomobilde 1 kişi yaralandı

Ters dönen araç, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesinde 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Aktarılan bilgiye göre, 23 BK 265 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.