Ters dönen uçaktan yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi.
Yolcu uçağı takla attı! Çok sayıda yaralı var. Kanada'da feci olay
Ontario eyaletinin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Hava Yollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı. Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını belirtti.
Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği kaydedildi.