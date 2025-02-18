Ters dönen uçaktan yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kanada'nın Ontario eyaletinde bir yolcu uçağın inişi yapması sırasında kaza yapması nedeniyle ters dönmesi kazasıyla ilgili görüntüler gelmeye başladı. İşte yolcuların kurtarılma anları ile ilgili görüntüler...

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi.

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Ontario eyaletinin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Hava Yollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı. Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını belirtti.

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Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği kaydedildi.

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