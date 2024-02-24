"Ters köşe" operasyonu: 9 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının önderliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yasa dışı sanal bahis soruşturması çerçevesinde, 4 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda tespit edilen ev, iş yeri ve eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 15 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

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Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerine güvendikleri kişileri aldıkları, polise yakalanmamak için yasa dışı sanal bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.