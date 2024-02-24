"Ters köşe" operasyonu: 9 tutuklama

Kaynak: İHA
"Ters köşe" operasyonu: 9 tutuklama
Diyarbakır’da yasa dışı bahis çetesi “ters köşe” operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 15 kişiden 9’u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının önderliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yasa dışı sanal bahis soruşturması çerçevesinde, 4 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda tespit edilen ev, iş yeri ve eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 15 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

aw148338-01.jpg​​​​​​​

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerine güvendikleri kişileri aldıkları, polise yakalanmamak için yasa dışı sanal bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

aw148338-02.jpg

Son Haberler
46 milyonluk dolandırıcılık: 25 tutuklama Gündem
46 milyonluk dolandırıcılık: 25 tutuklama
Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu Şifalı Bitkiler
Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
İsmail Kartal'dan Fred kararı. Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Spor
İsmail Kartal'dan Fred kararı. Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
İmamoğlu'ndan AKP'li üyelere. '1 Nisan'da hepimiz komşuyuz hepimiz arkadaşız' Gündem
İmamoğlu'ndan AKP'li üyelere. '1 Nisan'da hepimiz komşuyuz hepimiz arkadaşız'
Kadınlara müjde. Regl (Aybaşı) gecikmelerinde kullanılan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kadınlara müjde. Regl (Aybaşı) gecikmelerinde kullanılan ot ortaya çıktı
Balıkesir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Balıkesir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama