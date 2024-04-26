Ters laleler renk cümbüşü yarattı

Kaynak: İHA
Ters laleler renk cümbüşü yarattı
Diyarbakır’da yüksek rakımlarda çıkan ters laleler renk cümbüşü yarattı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde açan ters laleler adeta renk cümbüşü yarattı.

Diyarbakırlılar arasında ağlayan gelen ve hüzün çiçeği olarak da adlandırılan ters laleler Van Hakkari ve Şırnak’ta hiçbir insan eli değmeden doğal olarak yetişiyor.

Kulp ilçesinin Andok Dorşin ve Hasadin dağları ve İslamköy mezraları arasındaki yüksek rakımlı yerlerde yetişen bu nadir çiçek özellikle karların erimesinin ardından ortaya çıkıp muhteşem görüntüleri de beraberinde getiriyor.

KOPARMASI BÜYÜK CEZA

Doğada kendiliğinden yetişen bu bitkiyi koparmanın da cezası oldukça büyük. Bir tane ters lale koparana tamı tamına 244 bin 314 lira. Bu caydırıcı ceza sayesinde bu bitkinin korunması hedefleniyor.

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