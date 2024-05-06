Ters şeride giren otomobil kazaya neden oldu

Kaynak: İHA
Ters şeride giren otomobil kazaya neden oldu
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ters şeride giren otomobil, kazaya yol açtı.

Dağçeşme Mahallesi Çevre Yolunda Tunçbilek istikametinde seyir halinde olan otomobil, ters şeride girerek kazaya sebep oldu. Y.K. kontrolündeki otomobil Balıkesir Yolu istikametine giderken, Balıkesir istikametinden Tavşanlı istikametine ters yönden seyreden M.Ö. kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çapıştı.

Meydana gelen kazada, 2 otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw197399-01.jpg

aw197399-02.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren küfürlü video Spor
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren küfürlü video
Okul müdürü yüksek kar vaadiyle onlarca öğretmeni dolandırdı! Bir Seçil Erzan vakası daha Gündem
Okul müdürü yüksek kar vaadiyle onlarca öğretmeni dolandırdı! Bir Seçil Erzan vakası daha
Astımı tetikleyen iki korkutan neden ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi Sağlık
Astımı tetikleyen iki korkutan neden ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi
Kurumlar vergisi beyannamesinde bugün son gün Ekonomi
Kurumlar vergisi beyannamesinde bugün son gün
Talks & Talks YouTube kanalı yayın hayatına başladı. Teknoloji
Talks & Talks YouTube kanalı yayın hayatına başladı.
Macron gemileri yaktı: Avrupa ABD'nin vassalı olmayacak Dünya
Macron gemileri yaktı: Avrupa ABD'nin vassalı olmayacak
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar