Ters şeride giren otomobil kazaya neden oldu

Dağçeşme Mahallesi Çevre Yolunda Tunçbilek istikametinde seyir halinde olan otomobil, ters şeride girerek kazaya sebep oldu. Y.K. kontrolündeki otomobil Balıkesir Yolu istikametine giderken, Balıkesir istikametinden Tavşanlı istikametine ters yönden seyreden M.Ö. kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çapıştı.

Meydana gelen kazada, 2 otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.