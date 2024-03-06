Ters yola giren otomobille hafif ticari araç çarpıştı. 7 kişi yaralandı

Piyasa Caddesi Sadberk Hanım Müzesi önünde, saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Tarabya yönüne ilerleyen 34 RP 4339 plakalı otomobil sürücüsü, yön tabelasını karıştırarak ters yöne girdi.

Bu sırada Sarıyer yönüne seyir halinde olan 34 EP 3325 plakalı hafif ticari araç, otomobile önden çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Sarıyer yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.