Ters yönden gelen otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam 18.00 civarında Avcılar Merkez Mahallesi’nde Pınar Sokak’ta oldu. 34 JJ 0025 plakalı otomobil, ters yönden gelerek Küçükçekmece-Ambarlı Siteler hattında çalışan 34 M 4297 plakalı minibüsün arka tekerleğine vurdu. Minibüsteki 2 yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, olay yerinde ilk yardım yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

“MİNİBÜS HAVAYA UÇTU”

Kazayı gören Mehmet Kelleci, “Otomobil minibüse çok sert çarptı. Minibüs havaya uçtu. Üç kişi yaralandı” diye anlattı. Minibüs sürücüsü Adem Küpeli ise, “Normal yolumda gidiyordum, birden yanımdan gelen otomobil bana çarptı. Ne olduğunu şaşırdık” dedi.