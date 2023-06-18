Ters yöne giren motosiklet yolunda giden motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ters yöne giren motosikletin karşı yönden gelen motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Hakan B. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu belirlenen Efe Can T. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücülerinden Efe Can T. ile arkasında oturan Şevket Ç. yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.