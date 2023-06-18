Ters yöne giren motosiklet yolunda giden motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı

Ordu'da ters yöne giren motosikletin karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ters yöne giren motosiklet yolunda giden motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ters yöne giren motosikletin karşı yönden gelen motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Hakan B. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu belirlenen Efe Can T. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücülerinden Efe Can T. ile arkasında oturan Şevket Ç. yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Son Haberler
Saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül tekrar hastaneye kaldırıldı Güncel
Saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül tekrar hastaneye kaldırıldı
Astrolojide en mükemmeliyetçi burçlar hangileri? Hangi burçlar daha mükemmeliyetçidir? Keşfet
Astrolojide en mükemmeliyetçi burçlar hangileri? Hangi burçlar daha mükemmeliyetçidir?
Ragbi Kadın Milli Takımı Hırvatistan'da ikinci oldu Spor
Ragbi Kadın Milli Takımı Hırvatistan'da ikinci oldu
YDS-2 sınavı ne zaman? 2023 YDS-2 ne zaman yapılacak? Keşfet
YDS-2 sınavı ne zaman? 2023 YDS-2 ne zaman yapılacak?
Yıllar sonra ilk. ABD-Çin ilişkilerinde yeni dönem Dünya
Yıllar sonra ilk. ABD-Çin ilişkilerinde yeni dönem
Motosikletle bariyerlere çarpıp yeşil alana savruldular. Sürücünün durumu ağır Güncel
Motosikletle bariyerlere çarpıp yeşil alana savruldular. Sürücünün durumu ağır