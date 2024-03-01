Tersten gelen otomobile çarpan araç dükkana daldı. Facianın eşiğinden dönüldü

Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, Engin Uçar kontrolündeki hafif ticari araç, ters istikametten yola çıkan S.D. kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç, beyaz eşya satan bir dükkana daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, iki sürücü de hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.