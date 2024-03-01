Tersten gelen otomobile çarpan araç dükkana daldı. Facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İHA
Tersten gelen otomobile çarpan araç dükkana daldı. Facianın eşiğinden dönüldü
Zonguldak Ereğli’de tersten gelen bir otomobille çarpışan araç, kontrolünü kaybederek beyaz eşya dükkanına daldı.

Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda, Engin Uçar kontrolündeki hafif ticari araç, ters istikametten yola çıkan S.D. kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç, beyaz eşya satan bir dükkana daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada, iki sürücü de hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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