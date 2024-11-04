Tesadüfen oradan geçen doktor yaralı sürünün hayatını kurdardı

Düzce’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, D-100 karayolu Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Bolu’dan Sakarya istikametine giden Yusuf G. yönetimindeki 81 AEE 021 plakalı motosiklet, yan yola girmekle düz devam etmek arasında kalınca bağlantı noktasına çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.
Olay yerinden geçen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktoru, ağır yaralanan ve nabzı atmayan sürücüye müdahale etti. Doktor, yaklaşık 10 dakika süren kalp masajı ile yaralıyı hayata döndürdü. Sürücü Yusuf G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.