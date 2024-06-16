Teşekkür Yazısı

Öncelikle tüm Müslüman aleminin kurban bayramını kutluyorum. Bu mübarek ve bayram coşkusunun yaşandığı günde, akademik hayatımda yaşadığım büyük coşkuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum.

07.05.2017 tarihinden beri bu köşede sizlerle genel olarak hukuki açıdan yaptığım değerlendirmelerle gündeme dair meseleleri yorumluyorum.

Dile kolay tam yedi seneyi geride bırakmışız.

Yüksek lisansımı tamamlamamla birlikte başlayan bu yazı hayatım süresince bir yandan da akademik çalışmalar yürütüyordum. Sonunda çalışmalarım başarılı bir şekilde nihayete erdi.

5 Haziran’da yaptığım savunmamın başarılı bulunmasıyla, artık bu köşede yaptığım hukuki değerlendirmeleri, “Doktor” ünvanı ile yapacağım.

Daha açık ifadesiyle, kamu hukuku doktora programını başarılıyla tamamlayarak “Dr. Fatma Çelik” oldum.

Bu başarımın mutluluğunu siz değerli okuyucularımla paylaşırken, çalışma sürecimde bana yol gösteren veya yol arkadaşlığı yapan bir kaç isme buradan teşekkür etmek istiyorum.

Öncelikle, doktora sürecinin başından beri yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini esirgemeden destek olan, aklıma takılan her sorunun cevabını bulabildiğim, çalışma ahlakı ve disiplinini örnek aldığım eski tez danışmanım çok değerli Hocam Prof. Dr. Didem Yılmaz’a;

Ardından, çalışma sürecinde karşılaştığım zorluklar karşısında bana sağladığı yönlendirme ve yardımlar için değerli Hocam Prof. Dr. Süheyl Batum’a;

Çalışmanın başından itibaren verdiği fikirlerle bakış açımı genişleten ve teze son halini vermeme katkılar sunan Hocam Prof. Dr. Ahmet Yayla’ya;

Tez jürimde ve savunmamda yer alarak akademik bilgi birikimleriyle çalışmamı zenginleştiren hocalarım Doç. Dr. Elif Küzeci Erol, Doç. Dr. Serkan Köybaşı, Dr. Mert Nomer ve Dr. Hulüsi Alphan Dinçkol’a teşekkürlerimi sunarım.

Doktora sürecinin ilk gününden itibaren bana yol arkadaşlığı yapan ve sorun yaşadığım hususlarda benimle birlikte çözüm arayarak bu süreci kolaylaştıran ve keyiflendiren canım arkadaşım Gizem Batum’a çok teşekkür ederim.

Burada isimlerini tek tek yazamayacağım ancak çalışma sürecinde iç huzurumu yakalamamda rol oynayan, bana verdikleri desteği ve hayatıma kattıkları neşeyi anmadan edemeyeceğim çok sevgili arkadaşlarım ve tüm aile bireylerime;

Son olarak, her zaman başarılarını ve çalışkanlığını örnek aldığım değerli abim Osman İnan’a; desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen annem Ayla İnan ve babam Abdullah İnan’a; sabrı ve başaracağıma dair inancıyla en büyük destekçim, eşim Ahmet Cem Çelik’e şükranlarımı sunarım.

Gönderdiğiniz maillerle yaptığınız yorumlarla, zaman zaman bakış açımı genişletmeme vesile olan siz değerli okuyucularıma da müteşekkirim.

Bundan sonraki süreçte de hukuki bilgim ve tecrübelerim ışığında gündemi değerlendirmeye devam edeceğim; ancak akademik bir ünvanı taşımanın sorumluluğuyla.

Fakat önce, özellikle son dönemde iyice yoğunlaşan çalışma sürecimin yorgunluğunu atmak adına bu hafta kısa bir tatil yapacağım; önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeyi dilerim.

İyi bayramlar…