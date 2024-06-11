Teşkilat dizisinde şok veda! Başrol diziden ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teşkilat dizisinde şok veda! Başrol diziden ayrıldı

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı. Ömer karakterine hayat veren Yıldırım, veda mesajıyla ayrılığını resmen duyurdu.

Pazar akşamları ekrana gelen Teşkilat dizisinin sezon finalinde, Murat Yıldırım'ın iki sezon boyunca canlandırdığı Ömer karakterine veda etmesi büyük yankı uyandırdı.

mirayimin-dogdugu-gunlerde-kabul-ettigim-teskilata-bu-aksam-son-bolumumle-veda-ediyorum-cok-guzel-zamanlarim-oldu-cok-guzel-anilar-biriktirdim-iyi-ki-kabul-ettim-iyi-ki-oynadim-teskilat-bir-ailedir-oncekil.jpg

Yıldırım, karakteri için yayınladığı veda mesajında, “Kızım Miray doğduğu gün kabul ettiğim Teşkilat'a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Bu süreçte birçok güzel anı biriktirdim ve çok güzel zamanlar geçirdim. Bu projeyi kabul ettiğim için çok mutluyum. Teşkilat, benim için bir aile oldu, geçmişte ve gelecekte. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TEŞKİLAT SENİ BULUR!” ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Ekibe veda eden Yıldırım için bir veda etkinliği düzenlenerek pasta kesildi.

mirayimin-dogdugu-gunlerde-kabul-ettigim-teskilata-bu-aksam-son-bolumumle-veda-ediyorum-cok-guzel-zamanlarim-oldu-cok-guzel-anilar-biriktirdim-iyi-ki-kabul-ettim-iyi-ki-oynadim-teskilat-bir-ailedir-onc-1.jpg

mirayimin-dogdugu-gunlerde-kabul-ettigim-teskilata-bu-aksam-son-bolumumle-veda-ediyorum-cok-guzel-zamanlarim-oldu-cok-guzel-anilar-biriktirdim-iyi-ki-kabul-ettim-iyi-ki-oynadim-teskilat-bir-ailedir-onc-2.jpg

mirayimin-dogdugu-gunlerde-kabul-ettigim-teskilata-bu-aksam-son-bolumumle-veda-ediyorum-cok-guzel-zamanlarim-oldu-cok-guzel-anilar-biriktirdim-iyi-ki-kabul-ettim-iyi-ki-oynadim-teskilat-bir-ailedir-onc-3.jpg

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