27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TESK'ten EYT'de yeni düzenleme talebi: Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık var

TESK'ten EYT'de yeni düzenleme talebi: Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK'in Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamada EYT'nin genişletilmesini istedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede, esnaf ve sanatkar ile staj mağdurlarına Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını öne sürdü

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:11
Takip Et

TESK'ten esnaf ve ''staj mağdurları'' için EYT'de yeni düzenleme talebi

TESK'ten EYT'de yeni düzenleme talebi: Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık var
+
Aa
-

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların düzenlemeden faydalanamamanın burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.  

Prim gün sayısının eşitlenerek norm birliği sağlanmasını talep eden Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK’lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır" dedi. 

PALANDÖKEN AÇIKLAMASINDA ŞU DETAYLARI BELİRTTİ:

Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK’lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı.

Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT’den faydalanmasının önü açılmalı.” 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
4
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Bağ evinde dehşet
5
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
6
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
7
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.