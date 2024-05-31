Tesla 125 bin aracı geri çağırıyor. Güvenlik açığı ortaya çıktı

Kaynak: AA
Tesla 125 bin aracı geri çağırıyor. Güvenlik açığı ortaya çıktı

Tesla, kritik bir güvenlik arızası nedeniyle 125 bin 227 aracı geri çağıracak.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın emniyet kemeri uyarı sistemindeki kritik arıza nedeniyle ABD'de 125 bin 227 aracını geri çağıracağı açıklandı.

musk.jpg

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretimi gerçekleştirilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı duyuruldu.

tesla.jpg

Açıklamada, toplam 125 bin 227 aracın emniyet kemeri uyarı sistemindeki problem sebebiyle geri çağrılacağı belirtildi.

tesla2.jpg

Arıza nedeniyle sürücü emniyet kemeri takmadığında uyarı ışığı ve sesli uyarının devreye girmeme olasılığının olduğu belirtilen açıklamada, bu gerekçeyle söz konusu araçların federal güvenlik koşullarına uymadığını açıkladı.

tesla3.jpg

Açıklamada, sürücüyü emniyet kemerinin takılı olmadığı konusunda uyarmayan bir araçta, bir çarpışma sırasında yaralanma ve hatta ölüm riskinin doğabileceği belirtildi.

tesla4.webp

Sorunun çözümü için kablosuz bir yazılım güncellemesinin yapılacağı ifade edilirken, bunun işlemin yapılmasına haziran ayında başlanmasının beklendiği bilgisi verildi.

İlgili Haberler
Otomotiv devi Tesla yüzlerce çalışanı kovacak. Satışlar bir anda çakıldı
Tesla'dan flaş karar. Elon Musk ters köşe yaptı
Son Haberler
Zambiya'da muhalefet liderleri ve milletvekilleri gözaltına alındı Dünya
Zambiya'da muhalefet liderleri ve milletvekilleri gözaltına alındı
Seçil Erzan davasında Denizbank yöneticisi ifade verdi. 'Fatih Terim fonu olarak duydum' Gündem
Seçil Erzan davasında Denizbank yöneticisi ifade verdi. 'Fatih Terim fonu olarak duydum'
İsrail'den Fas'a harita krizi nedeniyle özür Dünya
İsrail'den Fas'a harita krizi nedeniyle özür
Otomobilde yangın. Sürücü canını zor kurtardı Yerel Haberler
Otomobilde yangın. Sürücü canını zor kurtardı
Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin kapatılmasına tepki Dünya
Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin kapatılmasına tepki
Orhun Ene gözü kapalı imzayı attı Spor
Orhun Ene gözü kapalı imzayı attı
Manisa’da uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama Yerel Haberler
Manisa’da uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama