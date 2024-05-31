Tesla 125 bin aracı geri çağırıyor. Güvenlik açığı ortaya çıktı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın emniyet kemeri uyarı sistemindeki kritik arıza nedeniyle ABD'de 125 bin 227 aracını geri çağıracağı açıklandı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretimi gerçekleştirilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı duyuruldu.

Açıklamada, toplam 125 bin 227 aracın emniyet kemeri uyarı sistemindeki problem sebebiyle geri çağrılacağı belirtildi.

Arıza nedeniyle sürücü emniyet kemeri takmadığında uyarı ışığı ve sesli uyarının devreye girmeme olasılığının olduğu belirtilen açıklamada, bu gerekçeyle söz konusu araçların federal güvenlik koşullarına uymadığını açıkladı.

Açıklamada, sürücüyü emniyet kemerinin takılı olmadığı konusunda uyarmayan bir araçta, bir çarpışma sırasında yaralanma ve hatta ölüm riskinin doğabileceği belirtildi.

Sorunun çözümü için kablosuz bir yazılım güncellemesinin yapılacağı ifade edilirken, bunun işlemin yapılmasına haziran ayında başlanmasının beklendiği bilgisi verildi.