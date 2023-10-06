Tesla ABD’de indirime gitti. Peki Türkiye’de fiyatlar düşecek mi?

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üçüncü çeyrekte araç teslimatlarında yaşanan düşüşün ardından ABD'de bazı Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında indirim yaptı. Peki Türkiye’de fiyatlar düşecek mi?

KAYNAK: AA
Tesla ABD’de indirime gitti. Peki Türkiye’de fiyatlar düşecek mi?

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3'ün fiyatında 2 bin 250 dolara, Model Y'nin fiyatında ise 2 bin dolara kadar düşüşe gitti.

Model 3'ün başlangıç fiyatı 40 bin 240 dolardan 38 bin 990 dolara düşürülürken uzun menzilli versiyonunun fiyatı 47 bin 240 dolardan 45 bin 990 dolara ve performans versiyonunun fiyatı 53 bin 240 dolardan 50 bin 990 dolara indirildi.

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Model Y'nin performans versiyonunun fiyatı da 54 bin 490 dolardan 52 bin 490 dolara düşürüldü.

Tesla'nın son fiyat indirimlerinin, şirketin üçüncü çeyrekte araç teslimatlarında yaşadığı düşüşün ardından gelmesi dikkati çekti.

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Elektrikli otomobil üreticisi, hafta başında yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekte 435 bin 59 aracın teslimatının yapıldığını bildirmişti. Şirketin bu dönemdeki teslimat sayısı piyasa beklentilerinin altında kalırken önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7 düşüş kaydetmişti.

Tesla, ABD ve Çin gibi pazarlarda tüketici harcamalarının yavaşladığına dair endişeler ve elektrikli araç alanındaki rekabetin artmasıyla talebi canlandırmak amacıyla yıl başından bu yana dünya genelinde otomobil fiyatlarında indirime gitmeye başlamıştı.

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PEKİ TÜRKİYE’DE DE DÜŞER Mİ?

Tesla’nın Türkiye’deki satışlar mayısta online olarak başlamıştı.

Türkiye’de Tesla’nın Y modelinin üç farklı versiyonu satışa çıkarılmış; 455 km menzilli arkadan itişli baz versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira olarak kaydedilmişti. ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonunun fiyatıysa 1 milyon 634 bin 719 liraydı. ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 778 bin 832 liradan başlatılmıştı.

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