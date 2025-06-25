Tesla, Avrupa'da kan kaybediyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, Avrupa pazarında üst üste beşinci ay düşüş yaşayarak endişeleri artırdı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA'nın verilerine göre, mayıs ayında Tesla'nın yeni otomobil satışları geçen yıla kıyasla yüzde 27,9 oranında azaldı. Bu düşüş, bölgedeki genel elektrikli araç satışlarının yüzde 27,2 gibi dikkat çekici bir artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşti. Şirketin güncellenmiş Model Y ile piyasayı canlandırma çabaları henüz beklenen etkiyi yaratmış değil.

PAZARIN GENEL DURUMU VE RAKİPLERİN YÜKSELİŞİ

Mayıs ayında Avrupa genelinde otomobil satışları yüzde 1,9 oranında yükseldi. Bu artışta şarj edilebilir hibrit ve alternatif yakıtlı araçlar önemli rol oynadı. Ancak Tesla'nın bu genel büyüme trendinden uzaklaşması, şirketin Avrupa pazarındaki zorlu rekabet ortamına uyum sağlamakta güçlük çektiğini gösteriyor. Reuters tarafından belirtildiği üzere, müşterilerin daha uygun fiyatlı Çin menşeli elektrikli araçlara yönelmesi ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın bazı siyasi duruşlarına yönelik protestolar, bu düşüşte etkili olan faktörler arasında yer alıyor. Tesla'nın Avrupa pazar payı mayıs ayında yüzde 1,8'den yüzde 1,2'ye geriledi.

Jato Dynamics'in salı günü açıkladığı verilere göre, AB tarifelerine rağmen Çinli üreticiler Avrupa'daki güçlü büyümesini sürdürüyor. Geçen ay 65.808 adet otomobil satan Çinli markalar, pazar payını ikiye katlayarak yüzde 5,9'a çıkardı. Özellikle BYD, nisan ayında Tesla'yı geride bırakmasının ardından mayıs ayında da Tesla'ya yakın sayıda araç tescili gerçekleştirdi. Bu durum, Çinli markaların Avrupa'da giderek daha fazla tercih edildiğini açıkça ortaya koyuyor.

RAKAMLARLA AVRUPA OTOMOBİL PAZARI

Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği bölgelerinde mayıs ayında yeni otomobil satışları 1,11 milyon adede ulaştı. Nisan ayındaki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından bu artış, pazarın toparlanma sinyalleri verdiğini gösteriyor. Çin devletine ait SAIC Motor'un ve Almanya merkezli BMW'nin tescilleri sırasıyla yüzde 22,5 ve yüzde 5,6 oranında artarken, Japonya'dan Mazda'nın satışları yüzde 23 düştü.

Sadece AB genelinde ise, yılbaşından bu yana toplam otomobil satışları yüzde 0,6 oranında geriledi. Buna rağmen bataryalı elektrikli araçlar BEV, şarj edilebilir hibrit PHEV ve hibrit elektrikli HEV araçların tescillerinde sırasıyla yüzde 26,1, yüzde 15 ve yüzde 19,8 oranında artış gözlendi. Mayıs ayında AB'deki binek otomobil tescillerinin yüzde 58,9'unu BEV, HEV ve PHEV kombinasyonu oluştururken, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 48,9 seviyesindeydi.

Avrupa otomobil pazarında hareketlilik

En büyük AB pazarları arasında İspanya ve Almanya'da yeni otomobil satışları sırasıyla yüzde 18,6 ve yüzde 1,2 artış gösterirken, Fransa'da yüzde 12,3 ve İtalya'da yüzde 0,1'lik düşüşler yaşandı. İngiltere'deki tesciller ise yüzde 1,6 oranında yükseldi. Bu veriler, Avrupa otomobil pazarının bölgeler ve yakıt türleri arasında farklı dinamikler sergilediğini gözler önüne seriyor. Tesla'nın toparlanması için Model Y'deki revizyonun yanı sıra yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği aşikar.