Tesla cayır cayır yandı

Yerel polis sözcüsü Eric Hoarau, Cumartesi gecesi Niort kenti yakınlarında meydana gelen kazanın kesin nedenlerinin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Hoarau, yerdeki izlere ve kopmuş bir yol tabelasına işaret ederek, "Her şey aracın yoldan çıktığını gösteriyor" diye konuştu.

AP News'e konuşan Hoarau, Hiçbir görgü tanığının bulunmadığını, bunun da soruşturmayı zorlaştırdığını söyledi.

Sürücü ve araçta bulunan diğer üç kişi kazadan sonra alev alan araçta yanarak can verdi.