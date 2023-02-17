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Tesla fabrikasını kapatıyor

Tesla, Çin'deki Giga Shanghai fabrikasını geçici olarak kapatacağını duyurdu. Bu durumun Model 3’ün üretim ve montajını doğrudan etkileyeceği belirtildi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:55
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Tesla Çin'deki fabrikasını kapatıyor

Tesla fabrikasını kapatıyor
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Tesla, Çin'deki Giga Shangai fabrikasının bazı kısımlarını, gerekli geliştirmelerin yapılması için kapatacağını duyurdu.

Fabrika geliştirmelerinin tamamlanmasının neredeyse bir ay süreceği açıklandı. Bu fabrika kapanması durumunun Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen yeni Model 3’ün üretim ve montajını doğrudan etkileyeceği bildirildi. Bu hafta sonundan itibaren araç üretiminde bulunan bazı işçilerin üretim hatlarına alınmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

ÇİNLİ YETKİLİLERDEN İZİN ALINAMADI

Geçtiğimiz ay Tesla, bu fabrikadaki gerekli geliştirmeleri yapmak için Çinli yetkililerden izin alamadı. Resmi bir sebep bulunmazken birçok kişi bunun sebebinin Starlink olduğunu düşündü.

Tesla Model 3 Refresh, Model 3’ün yakında piyasaya sürülecek olan yükseltilmiş bir versiyonudur. Bu araçta halihazırda Model Y’de kullanılan, şirketin en büyük döküm teknolojisi kullanılacak. Bu teknolojiyle birlikte araç üretiminin verimliliği oldukça artıracağı ifade edildi. Şirket yeni model hakkında pek bilgi vermezken, test sürüşlerine ait videolarda pek çok yenilik olacağını görülüyor.

 

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