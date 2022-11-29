Direksiyona portakal sıkıştıranlara kötü haber. Artık tespit edilecekler

Yolculukların güvenli hale gelebilmesi için oto pilot devredeyken bile sürücünün ellerinin direksiyonda olmasını istenen sistemde sürücüler bu engeli aşmak için direksiyona portakal ve su şişesi gibi eşyalar yerleştiriyordu.

V10.69.3.1 numaralı son FSD beta güncellemesinde ise artık bu hileler işe yaramayacak. Çünkü otomobil, direksiyona sıkıştırılan portakal veya su şişesi gibi cisimleri algılayabilecek.

Sistem, sürücünün ellerini direksiyonda tutmadığını ve bir tür hile yaptığını tespit ederse, oto pilot kapatılacak.