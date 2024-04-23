Tesla elektrikli araçlarında indirim başlattı

Elektrikli araç satışlarının düştüğü ve Çinli otomobil üreticileriyle rekabetin hız kazandığı bir süreçte Tesla, elektrikli araç fiyatlarında indirime gitti.

Söz konusu şirketin internet sayfasında yer alan fiyat listelerinde, Tesla Çin'de Model 3'ün başlangıç fiyatını 14 bin yuan (yaklaşık 1932 dolar) düşüşle 231 bin 900 yuana (yaklaşık 32 bin dolar) kadar indirim yaptı.

Tesla Almanya'da da arkadan itişli Model 3'ün fiyatını 42 bin 990 eurodan 40 bin 990 euroya indirdi.

Söz konusu şirket, ABD'de ise Model Y, Model X ve Model S araç çeşitlerinin fiyatlarında 2 bin dolar indirim yaptığını açıkladı.

ABD basınındaki haberlerde, Tesla'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de fiyat kesintilerine gittiği belirtildi.

Tesla'nın satışları ilk çeyrekte 2020'den beri ilk defa düşmüştü

Tesla'nın nisan ayında açıkladığı 2024'ün ilk çeyreğine dair araç üretim ve teslimat veriler kapsamında, şirketin otomobil teslimatları ilk çeyrekte 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 8,5 düşerken 2020'den bu tarafa yıllık bazda ilk defa gerileme göstermişti.

Tesla 2024’ün ilk çeyrekte teslimatını yaptığı araç sayısı 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin çok aşağısında açıklanmıştı. Şirket, 2023’ün aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim etmişti.