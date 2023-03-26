Tesla Model 3 hacklendi. Hem de dakikalar içinde

Nisan 2007’de düzenlenmeye başlanan Pwn2Own siber güvenlik yarışması bu yıl da düzenlendi. Yarışmaya Fransız siber güvenlik şirketi Synacktiv ekibinden katılan yarışmacılar bir Tesla Model 3’ü hedef aldı ve cihazı tam iki dakika içerisinde hacklediğini ifade etti.

Fransa merkezli şirket Synacktiv’in 2 kişilik ekibi işlemi gerçekleştirdi. Tesla Model 3’ün güvenlik açıklarını bularak ilerleyen ekip Tesla’nın enerji kontrollerine sızdı.

Pwn2Own etkinliklerinde de Tesla otomobiller hacklendi. Ancak onlar korna çalmak, kapı kilidi açmak vb. daha çok bir Tesla otomobili çalmak yönünde giden basit işlemlerdi. Bu kezse bir Tesla’nın tüm kontrolleri ele geçirildi. Ekip bu güvenlik açığını göstermesi karşılığında 100 bin dolar ve yepyeni bir Tesla ile ödüllendirildi.

