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Tesla'da indirim krizi. Otomobil fiyatları üç ayda ikinci kez düştü. Protestolar başladı

Tesla indirimleri Çin’de kriz yarattı. Araç sahipleri Protestolar düzenliyor.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:04
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Tesla otomobil fiyatlarını ikinci kez düşürdü. Araç sahipleri protestolar düzenliyor

Tesla'da indirim krizi. Otomobil fiyatları üç ayda ikinci kez düştü. Protestolar başladı
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Independet Türkçe’de yer alan bilgilere göre, Tesla, Model 3 ve Model Y fiyatlarında uygulanan indirimler nedeniyle Çin pazarında büyük bir tepki yarattı.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Çin pazarındaki Tesla otomobil fiyatları, Cuma günü gerçekleştirilen sürpriz indirimin ardından Eylül ayı seviyelerinin yüzde 13 ila yüzde 24 altına düştü.

Hafta sonu otomobil üreticisinin galeri ve dağıtım merkezlerine toplanan yüzlerce Tesla sahibi, otomobil devinin üç ayda ikinci kez fiyat düşürme kararından şikayetçi oldu.

Araç sahipleri, "Paramızı iade edin!'' sloganları ile Şanghay ve Pekin dahil olmak üzere Çin'in birçok kentinde protesto gösterileri düzenledi.

EN SON FİYAT İNDİRİMİNDEN ÖNCE ARAÇ ALANLARA ÖDEME YAPILAMAYACAK

Ayrıca düzenlenen gösterilerde, şirketin Şanghay fabrikasındaki satışları artırmak ve üretimi desteklemek için bu kadar ani bir fiyat değişikliğine gitmemesi gerektiği vurgulandı.

Protesto gösterilerinin ardından Reuters'e verdiği demeçte Tesla, en son fiyat indiriminden önce araç satın alan müşterilere herhangi bir ödeme yapılmayacağını söyledi.

Ayrıca otomobil devi, protestolar hakkında da yorum yapmadı.

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zonguldak
11.01.2023 11:11
bizdede arttı araba fiyatları  
 
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