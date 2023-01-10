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Elon Musk Tesla senetleri için dava açtı

Elon Musk federal bir yargıçtan, Tesla hissedar davasını San Francisco’dan taşımasını istedi. Musk'ın avukatı Alex Spiro, davanın 17 Ocak’ta başlamasının planlanmasına iki haftadan az bir süre kala talepte bulundu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:31
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Tesla senetleri davası için Elon Musk avukatına davayı taşıma talimatı verdi

Elon Musk Tesla senetleri için dava açtı
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Twitter ve SpaceX'in CEO'su olduğu Elon Musk’ın hukuk ekibi, San Francisco’daki potansiyel jüri havuzunun Musk’a karşı önyargılı olacağını savundu. Musk, söz konusu davayı 2021’in sonlarından beri Tesla genel merkezine ev sahipliği yapan Teksas’a taşımak istediğini belirtti.

Musk’ın yaptırmak istediği toplu davada “yanlış ve yanıltıcı” ifadeleri içerdiği aktarıldı. Savunma için de Musk hem Twitter hem de Tesla tarafında sorunlar yaşayan milyarder davalar ile savaşmaya devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda, federal yargıç Edward Chen, Musk’ın “yanlışlığını bilerek pervasızca açıklamalar yaptığı” sonucuna vardığını ve davaya karışan hissedarların erken bir zafer kazandıklarını ifade etti. Yaklaşan duruşma, Musk’ın tweet’inin otomobil üreticisinin hisse senedi fiyatını etkileyip etkilemediğini ve olası zararlardan sorumlu tutulması gerekip gerekmediğini belirleyeceğini aktardı.

Tesla hissedarlarını temsil eden avukatlardan biri olan Nicholas Porritt, Associated Press’e “Elon Musk’un endişeleri asılsız ve önerisi haksız” dedi. Tesla ve Twitter açısından sorunlar yaşayan CEO adından bir süre daha söz ettirecek diye yorumlandı.

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