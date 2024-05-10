Tesla sürücüleri şarj süresini hızlandırmak için ıslak havlu kullanıyor!

Elektrikli araçların şarj edilmesi, genellikle uzun sürebilen bir süreç olabilir. Ancak bazı Tesla sürücüleri, şarj sürelerini kısaltmak için ilginç bir yöntem keşfettiler: ıslak havlu kullanmak!

Tesla sahipleri, özellikle sıcak havalarda, araçlarını Supercharger istasyonlarında şarj ederken şarj süresini azaltmak için ıslak bir havlu kullanmanın etkili olduğunu keşfettiler. Bu yöntem, güneşin doğrudan şarj kablosunun tutamağına vurduğu ve sıcaklığın yükseldiği durumlarda işe yarıyor.

Ancak, bu yöntem aslında yeni değil. Tesla forumlarında ve çeşitli çevrimiçi platformlarda uzun süredir tartışılan bir konu. Kullanıcılar, şarj kablosu sapının üzerine ıslak bir bez parçası koymanın, sapın hızla ısınmasını engellediğini ve şarj hızını artırdığını belirtiyorlar.

Bu durum özellikle eski V2 Supercharger istasyonlarında geçerli olabilir. Çünkü bu istasyonlarda aktif olarak soğutulan kablolara sahip olunmadığı için saplar hızla ısınabilir. Islak havlu, güneş ışığını engelleyerek sapın daha düşük bir sıcaklıkta kalmasını sağlar ve bu da daha yüksek bir şarj hızını mümkün kılar.

Tesla'nın Supercharger ağı genellikle yüksek şarj standartlarıyla bilinirken, bu ilginç çözüm bazı sürücüler için pratik bir çözüm olabilir. Ancak, bu yöntemin uzun vadede aracın şarj kablosu veya sapında herhangi bir zarara neden olup olmayacağı belirsizdir.