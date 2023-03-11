Tesla'dan Türkiye adımı. İstasyon kurulacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan yapılan açıklamaya göre, dün itibarıyla Tesla'nın da aralarında yer aldığı 119 adet şirket, aldıkları lisanslar kapsamında, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkını elde etti.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, bu kapsamda, tüm lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye'de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

İLK KEZ ŞARJ AĞI İŞLETMECİSİ

Türkiye'de elektrikli ulaşım alanında yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldığı ve yasal alt yapı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yapılan düzenlemeler gerek sektör temsilcileri gerekse yurt dışındaki Kurum ve Kuruluşlar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanmıştır.

Yatırımcıların bu alana yoğun bir ilgisi gözlenmektedir. Şarj istasyonları ile oluşturacakları şarj ağlarından şarj hizmeti alabilecek ve artan akaryakıt fiyatları karşısında daha ekonomik bir seyahat yapabilecektir" denildi.