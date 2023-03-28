Tesla'dan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı. Geri sayım başladı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Uzun zamandır Tesla’nın Türkiye’de araç satışına başlaması beklenirken, şirketin resmi hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Tesla, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye ve 4/4 vurgusu yaptı. Şirketin 4 Nisan tarihinde Türkiye’de resmi olarak satışlara başlaması bekleniyor.

İŞTE TARİH

Tesla’nın vurguladığı 4 Nisan tarihi ile birlikte araçların ön satışlarına başlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan 4/4 vurgusu Tesla’nın ürün gamındaki dört aracın da ülkemize geleceği anlamına geliyor olabilir.

Dünyada elektrik otomobil dönüşümünü hızlandıran Tesla’nın en sonunda ülkemize adım atacak olması oldukça büyük önem taşıyor.

Şirketin ilk etapta Model 3 ve Model Y ile daha küçük otomobillerini Türkiye piyasasına çıkarması bekleniyor. İlerleyen dönemde ise Model S ve Model X gibi ürün gamının tepesinde yer alan otomobilleri de ülkemizde görebiliriz.

Şirket ilk etapa ülkemizde resmi şarj noktalarını kurmuştu. Supercharger şarj istasyonları ile ülkemizde resmi olarak faaliyete geçen üretici, yakın zamanda elektrikli otomobilleriyle de Türkiye sokaklarında daha sık bir şekilde karşımıza çıkacak.